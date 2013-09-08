بدء فاعليات برنامج إعداد 1000 قيادة شبابية للوقاية من الإدمان

قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيد عمر عثمان وبالتعاون مع وزارة الدولة لشئون الشباب ومؤسسة بلان الدولية، بتنفيذ المعسكر التدريبى الأول للقيادات الشبابية الذى من المقرر أن يشارك فيه ممثلو محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية، وذلك خلال شهر سبتمبر الجارى، وقد ترأس الجلسة العامة للمعسكر وزيرا التضامن الاجتماعى، والدولة لشئون الشباب وحضرها السيد/ مدير الصندوق.

ومن المتفق عليه أن تستمر فعاليات هذه المبادرة فى محافظة البحر الأحمر، وذلك بتنظيم المعسكر التدريبى للقيادات الشبابية بمشاركة محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد.

كما سيتم توقف قطار هذه المبادرة فى بورسعيد، عن طريق مشاركة شبابية من شباب محافظات السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء ودمياط.

وأخيرًًا تصل المبادرة إلى الإسكندرية بمعسكر بمدينة أبى قير ويشارك فيه شباب من محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح.

ويسعى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى فى العديد من الفعاليات إلى رفع الوعى لدى الشباب بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات ويسعى إلى الاستعانة بالشباب لتوعية اقرأنهم من خطورة الانخراط ف طريق الإدمان.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أهمية تدريب الشباب ليكونوا نواة التوعية فى المجتمع وليكونوا قادة التوعية لمخاطر المخدرات.