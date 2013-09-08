دراسة: العلاج المعرفى أداة فعالة لعلاج الاكتئاب

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية الحديثة، أن العلاج المعرفى السلوكى، يمكن أن يكون أداة قوية لمنع الاكتئاب أى ما يعادل أو يزيد من فعالية مضادات الاكتئاب وغيرها من الأسلحة العلاجية.

وأفاد الباحثون فى معرض أبحاثهم المنشورة فى العدد الأخير من مجلة (جاما) للطب النفسى بأن العلاج المعرفى والمتابعة يمكن أن يكون بنفس كفاءة مضادات الاكتئاب فى منع انتكاسة للمرضى المعرضين لخطر عودة نوبات الاكتئاب.

وخلصوا إلى أن البالغين الذين نجحوا فى التخلص من الاكتئاب الحاد هم أقل عرضة للمعاناة والانتكاس فى حال حصولهم على متابعة نفسية لمدة ثمانية أشهر، إضافية سواء بواسطة العلاج المعرفى يليه العلاج بعقار بروزاك وفلوكستين المضاد للاكتئاب بعد انتهاء الجولة الأولى من العلاج المعرفى.

وأوضح روبن جاريت أستاذ علم النفس العيادى بجامعة بنسلفانيا، والمشرف على تطوير الأبحاث أن مزج الاستراتيجيات العلاجية بين مضادات الاكتئاب والعلاج المعرفى يعطى نتائج أكثر فاعلية ونجاح فى حال إتباع نوع واحد من العلاج.