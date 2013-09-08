دراسة: النساء يفضلن ممارسة الرياضة فى المنزل

عثور النساء لدافع للذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية قد يصبح شيئا من الماضى، فقد كشفت أحدث الأبحاث الطبية إلى أن معظم السيدات يفضلن ممارسة الرياضة فى المنزل، حيث أظهرت الأبحاث أن أكثر من ثلث السيدات المشاركات فى الدراسة يكرهن الصالات الرياضية مفضلين ممارسة رياضيتهن اليومية فى المنزل.

كما لوحظ أن المرأة العصرية تعتبر المنزل بديلا أفضل لتوفير الوقت والمال بدلا من التردد على الصالات الرياضية إلا أن التقدم التكنولوجى فى الأجهزة الرياضة بهذه الصالات يعد أحد الأسباب الذى قد يهدد اختيارهن للمنزل.

وشهدت السنوات القليلة الماضية أيضا ارتفاعا فى عدد الأقراص المدمجة الرقمية المسجل عليها مجموعة من أهم التمارين الرياضية للمشاهير لرفع اللياقة البدنية.

مع التزايد المضطرد فى ضغوط الحياة، يتجه الكثير من الأشخاص إلى طرق لتوفير الوقت وتحقيق نتائج أفضل مع تكييف الظروف والأوضاع لصالحهم.