دراسة: الخبز المحتوى على البنجر يخفض ضغط الدم

ينصح باحثون بريطانيون مرضى ضغط الدم المرتفع باستبدال رغيف الخبز العادى بخبز يحتوى على البنجر نظرا لفوائده الجمة فى خفض ضغط الدم وتحسين عملية تدفق الدم إلى القلب.

وأعطى الباحثون من جامعة ريدنج 24 متطوعا أربع شرائح (200 جرام) من خبز يحتوى على 100 جرام من البنجر بينما أعطوا بعضهم شرائح من الخبز الصحى العادى.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية، أن ضغط الدم الانبساطى للذين تناولوا الخبز بالبنجر انخفض بمقدار 7 مليمترات زئبقية مقارنة بالذين تناولوا الخبز الآخر بعد نحو ثلاث ساعات من استهلاك شرائح الخبز.

ويحدد ضغط الدم الانبساطى مقدار الضغط الموجود فى الشرايين عندما يستريح القلب بين الدقات، وحدد الأطباء ضغط الدم الانبساطى الطبيعى عند 80 مليمترا زئبقيا.

وتشير الأبحاث إلى أن أحداث انخفاض فى ضغط الدم الانبساطى بمقدار 5 مليمترات زئبقية خلال فترة خمس سنوات يمكن أن يقلل فرص الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 38 بالمائة والإصابة بأمراض الشريان التاجى بنسبة 23%.

وقال الباحثون إن العنصر الموجود فى خبز البنجر، الذى يعتقد أنه المسئول عن هذه الآثار الإيجابية على وظيفة الأوعية الدموية وضغط الدم هو النترات الغذائية، وهى عبارة عن عنصر طبيعى موجود فى البنجر وعدد من الخضروات مثل السبانخ والخس.