احذر زيادة حجم البطن فقد يكون نتيجة الإصابة بأمراض فى الكبد

إذا فوجئت بزيادة فى حجم البطن بشكل كبير فلابد أن تنتبه فقد يخدعك زيادة ، وتظن أنه نتيجة زيادة تناول الطعام، ولكن احذر فأحيانا يكون نتيجة الإصابة بأمراض الكبد.

يقول الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ليس كل مريض يعانى من انتفاخ وكبر حجم البطن يعانى من القولون العصبى أو السمنة فقد ثبت من خلال الأبحاث والدراسات أن عدد كبير من مرضى تليف الكبد تبدأ الأعراض لديهم بصورة كامنة ولا يتم الانتباه أو معرفتها، حيث تشخص بطريق الخطأ على أنه قولون عصبى أدى إلى انتفاخ وكبر حجم البطن وقد وجدنا أن عدد كبير من هؤلاء المرضى يعتقدون أن كبر حجم البطن شىء طبيعى نتيجة زيادة تناول الطعام، وخاصة ميسورى الحال ولكن بعد الكشف الإكلينيكى وبعد إجراء التحاليل والموجات فوق الصوتية على البطن يتضح أن هذا التضخم نتيجة تليف الكبد وتضخم الطحال مع وجود استسقاء بالبطن.

ويقول هنا تظهر أهمية متابعة محيط البطن ووزن الجسم ويمكن معرفتها بسهولة من خلال مقاس الملابس، وكذلك وجود أى تورم بالقدمين أو أن الحذاء أصبح غير مناسب وننصح المرضى فى هذه الحالة بإجراء صورة دم كاملة ووظائف كبد واختبار فيروسات كبدية سى وبى مع إجراء موجات صوتية على البطن لمعرفة حجم الطحال والكبد.

ومن خلال الدراسات الإكلينيكية وجدنا أن أكثر من 35% من هؤلاء المرضى يعانون من مشاكل بالكبد.

ويمكن عن طريق النظام الغذائى الذى يعتمد على منع تناول الملح والمواد الدهنية وتجنب الإمساك للتخلص من مضاعفات مرض التليف الكبدى وحسب حالة الكبد ودرجة التليف، يتم وصف العلاج المناسب وهو فى أغلب الأحيان عبارة عن مدرات البول مثل اللازى لكتون.

جدير بالذكر أن التليف الكبدى يعتمد أساسا على الاحتفاظ بحالة الكبد بشكل مستقر وعلاج المضاعفات والتى تكون عبارة عن نزيف دوالى المرىء والالتهاب البريتونى والاستسقاء والغيبوبة الكبدية وسرطان الكبد.

وإذا تم اكتشاف حالة التليف فى المراحل الأولى وكان عمر المريض مناسب يكون زراعة الكبد هى الحل الأمثل.