حريق محدود فى مقر حزب "العدالة والبناء" بمصراتة شرقى ليبيا

شب حـريق مساء أمس السبت، فى مقر حـزب العـدالة والبناء، فـرع مـدينة مصراته، شرقى ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الحريق فى مقر الحزب، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، لم تعرف أسبابه بعد، لافته إلى أن الخسائر الناجمه عنه "كانت محدودة"، وذكرت أنه لم يتم فقدان شىء من مقر الحزب، ولم يتم تدمير أى من تجهيزاته أو أثاثه.

واندلعت أزمة سياسية مؤخرا بين حزب العدالة والبناء، ورئيس الوزراء الليبى "على زيدان" إثر زيارة أجراها الأخير للقاهرة الأسبوع الماضى، واعتبرها الحزب "مباركة" لما يصفه بـ"الانقلاب العسكرى" فى مصر.

لكن زيدان رد على ذلك قائلا فى تصريحات صحفية عقب عودته لطرابلس الجمعة قادما من مصر بعد زيارة استغرقت 3 أيام، إن زيارته تقتضيها المصلحة الوطنية فى ليبيا؛ فالأمن القومى الليبى مرتبط بمصر، وهناك 7 آلاف طالب ليبى يدرسون بمصر، فضلا عن وجود علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين، معتبراً أن ما حصل بمصر شأن داخلى لا علاقة ليبيا به.