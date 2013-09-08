أخبار عاجلة

خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح مبنى الاستقبال بمستشفى شبين القناطر

Google+ Print
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح مبنى الاستقبال بمستشفى شبين القناطر بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح مبنى الاستقبال بمستشفى شبين القناطر

افتتح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مبنى الاستقبال الجديد ووحدتين للعناية المركزة بمستشفى شبين القناطر العام.

وأعلن المحافظ خلال تفقدة لمبنى المستشفى أنه جار دراسة إنشاء وحدة للكلى والكبد والتنسيق مع كلية الطب ببنها لإرسال مجموعة من الأطباء المخصصين من أساتذة الجامعة غير الموجودة بالمستشفى.

وقد حرص عبد الظاهر على الالتقاء بالمرضى والأطباء للاستماع إلى شكواهم فى حضور الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، واستمع المحافظ لشكاوى الأطباء والمرضى، التى تتمثل فى سوء حالة مشرحة المستشفى والثلاجات المجودة بها، وكذلك عدم وجود وسوء حالة قسم العناية المركزة.

وأعلن المحافظ أنه جارى التنسيق مع مستشفى وادى النيل لعمل الدراسات اللازمة لتطوير مستشفى شبين القناطر والخدمة بها، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تحويل المستشفى إلى صرح طبى يخدم مختلف مراكز المحافظة.

1.jpg

G522bf5584d523.jpg

G522bf558853a6.jpg

G522bf558cd006.jpg

G522bf5599b6f8.jpg

G522bf559d700f.jpg

G522bf55a0c9c2.jpg

G522bf55d08eb9.jpg

G522bf55d63bcf.jpg

G522bf55d9453b.jpg

G522bf55dc98a5.jpg

G522bf55def9fe.jpg

G522bf55e33e17.jpg

G522bf55e6c07a.jpg

G522bf55e9be12.jpg

G522bf55ec7945.jpg

G522bf55f18c55.jpg

G522bf55f5a32c.jpg

G522bf562c4dbf.jpg

G522bf563b3848.jpg

G522bf56404770.jpg

G522bf569a9b29.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365