بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح مبنى الاستقبال بمستشفى شبين القناطر

افتتح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مبنى الاستقبال الجديد ووحدتين للعناية المركزة بمستشفى شبين القناطر العام.

وأعلن المحافظ خلال تفقدة لمبنى المستشفى أنه جار دراسة إنشاء وحدة للكلى والكبد والتنسيق مع كلية الطب ببنها لإرسال مجموعة من الأطباء المخصصين من أساتذة الجامعة غير الموجودة بالمستشفى.

وقد حرص عبد الظاهر على الالتقاء بالمرضى والأطباء للاستماع إلى شكواهم فى حضور الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، واستمع المحافظ لشكاوى الأطباء والمرضى، التى تتمثل فى سوء حالة مشرحة المستشفى والثلاجات المجودة بها، وكذلك عدم وجود وسوء حالة قسم العناية المركزة.

وأعلن المحافظ أنه جارى التنسيق مع مستشفى وادى النيل لعمل الدراسات اللازمة لتطوير مستشفى شبين القناطر والخدمة بها، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تحويل المستشفى إلى صرح طبى يخدم مختلف مراكز المحافظة.



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