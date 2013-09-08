بالصور| آثار الحمل تبدو على كيت وينسلت خلال عرض فيلمها Labor Day في مهرجان تورنتو

كتب : عمرو عز الدين الأحد 08-09-2013 01:33

بدت آثار الحمل على وجه وجسد النجمة الإنجليزية كيت وينسلت، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد Labor Day، في إطار فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الثامنة والثلاثين.

وينسلت، 37 عاما، والتي بلغت منتصف فترة حملها، هي أم لطفلين، الأولى فتاة اسمها ميا، 12 عاما، من زوجها الأول جيم ثريبليتون، والثاني جوي من زوجها السابق المخرج سام مينديز، أما الحمل الحالي فيعد الثالث لوينسلت من زوجها الحالي نيد روكنرول، الذي تزوجته في نهايات العام السابق.

وارتدت وينسلت خلال العرض فستانا أسود طويل بأكمام قصيرة يكشف عن الصدر، بدت خلالها بطنها وقد انتفخت من أثر الحمل، بينما تغيرت ملامح وجهها قليلا، وظهر معها النجم الأمريكي جوش برولين الذي يشاركها بطولة الفيلم الجديد، وكذلك مخرج الفيلم الكندي جيسون ريتمان.

يذكر أن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الثامنة والثلاثين يقام في الفترة ما بين الخامس من سبتمبر الجاري وحتى الخامس عشر من نفس الشهر، في مدينة تورنتو بكندا.