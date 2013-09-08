أخبار عاجلة

خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

طرح ملصقين دعائيين جديدين لفيلم Thor: The Dark World

Google+ Print
طرح ملصقين دعائيين جديدين لفيلم Thor: The Dark World طرح ملصقين دعائيين جديدين لفيلم Thor: The Dark World

كتب : عمرو عز الدين الأحد 08-09-2013 01:54

طرحت شركة مارفيل الشهيرة في مجال الكوميكس، ملصقين دعائيين جديدين لفيلمها القادم Thor: The Dark World، للنجم كريس هيمسوورث.

الملصق الأول يلفت ويجذب الأنظار مع شرير الفيلم "مالكيث" الذي يقوم بدوره النجم كريستوفر إكليستون، والذي ظهر ممسكا بقناع مظهره غريب، ويطل من خلفه بوجهه المشوه، بينما الملصق الثاني يبدو عليه البطل الخارق ثور ممسكا بمطرقته الشهيرة، وبين ذراعيه جين فوستر التي تلعب دورها النجمة الشابة ناتالي بورتمان، حيث تبدو في أمان وتحت حماية ثور.

الجزء الجديد من إخراج آلان تايلور ويشترك في بطولته توم هدلستون وأنتوني هوبكنز، ومن المنتظر عرضه في الثامن من نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة، بينما يتم عرضه في الثلاثين من أكتوبر المقبل بالمملكة المتحدة.

147886_4020946.jpg
>

ملصق فيلم Thor: The Dark World

G522bf4f89534b.jpg
>

ملصق فيلم Thor: The Dark World

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية