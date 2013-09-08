طرح ملصقين دعائيين جديدين لفيلم Thor: The Dark World

كتب : عمرو عز الدين الأحد 08-09-2013 01:54

طرحت شركة مارفيل الشهيرة في مجال الكوميكس، ملصقين دعائيين جديدين لفيلمها القادم Thor: The Dark World، للنجم كريس هيمسوورث.

الملصق الأول يلفت ويجذب الأنظار مع شرير الفيلم "مالكيث" الذي يقوم بدوره النجم كريستوفر إكليستون، والذي ظهر ممسكا بقناع مظهره غريب، ويطل من خلفه بوجهه المشوه، بينما الملصق الثاني يبدو عليه البطل الخارق ثور ممسكا بمطرقته الشهيرة، وبين ذراعيه جين فوستر التي تلعب دورها النجمة الشابة ناتالي بورتمان، حيث تبدو في أمان وتحت حماية ثور.

الجزء الجديد من إخراج آلان تايلور ويشترك في بطولته توم هدلستون وأنتوني هوبكنز، ومن المنتظر عرضه في الثامن من نوفمبر المقبل بالولايات المتحدة، بينما يتم عرضه في الثلاثين من أكتوبر المقبل بالمملكة المتحدة.



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ملصق فيلم Thor: The Dark World



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ملصق فيلم Thor: The Dark World