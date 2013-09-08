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إيان ماكلين يجسد شيرلوك هولمز "العجوز" في فيلم جديد

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إيان ماكلين يجسد شيرلوك هولمز "العجوز" في فيلم جديد إيان ماكلين يجسد شيرلوك هولمز "العجوز" في فيلم جديد

كتب : عمرو عز الدين الأحد 08-09-2013 03:03

يجسد النجم الإنجليزي، سير إيان ماكلين، شخصية المخبر البريطاني الخاص الشهير شيرلوك هولمز، وذلك في فيلم جديد مقتبس عن إحدى روايات المؤلف الأمريكي ميتش كولين بعنوان A Slight Trick Of The Mind، وهي رواية مقتبسة من عالم شيرلوك هولمز، حيث ظهر هولمز في هذه الرواية في سن كبير.

وذكرت تقارير نشرتها صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن الفيلم يحكي عن المخبر البريطاني هولمز والذي قد اعتزل العمل لكبر سنه، إلا أنه لا يزال مطاردا بقضية لم تنته منذ خمسين عاما، بينما يعاني من فقدان في الذاكرة وغياب صديقه دكتور واطسون.

كانت شخصية شيرلوك هولمز قد جسدت قريبا في الفترة الماضية في ثلاثة أعمال تليفزيونية وسينمائية، الأولى في مسلسل بريطاني من إنتاج "بي بي سي" بطولة بنيدكيت كمبرباتش، والثانية في فيلمين أمريكيين من بطولة روبرت داوني جونيور، والثالثة في مسلسل أمريكي بطولة جوني لي ميلر.

الفيلم الجديد من المتوقع أن يبدأ تصويره في إنجلترا خلال أبريل المقبل، والإخراج للأمريكي بيل كوندون.

يذكر أن أشهر أدوار إيان ماكلين في السينما كانت أدوار جاندالف في سلسلة The Lord of The Rings وThe Hobbit، وكذلك دوره في سلسلة أفلام الأبطال الخارقين X-men، حيث لعب دور "ماجنيتو" الذي يتحكم بقدراته العقلية في الأجسام المعدنية، بالإضافة لظهوره في فيلم The Da Vinci Code للروائي الأمريكي دان براون إلى جوار توم هانكس وأودري تاتو.

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