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"وارنر بروس" تطلق مقدمة إعلانية جديدة ومخيفة لفيلم Gravity

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"وارنر بروس" تطلق مقدمة إعلانية جديدة ومخيفة لفيلم Gravity "وارنر بروس" تطلق مقدمة إعلانية جديدة ومخيفة لفيلم Gravity

كتب : عمرو عز الدين الأحد 08-09-2013 03:19

طرحت شركة الإنتاج الأمريكية "وارنر بروس"، مقدمة إعلانية جديدة ومرعبة لفيلم الخيال العلمي Gravity، والذي يقوم ببطولته كل من النجم الأمريكي جورج كلوني، والنجمة ساندرا بولوك.

واستطاعت المقدمة الإعلانية التي تبلغ مدتها دقيقتين وعشرين ثانية، أن تحبس أنفاس المشاهدين، حيث بدت فيها اللحظات الأولى لوقوع الكارثة الفضائية وتحطم مكوك الفضاء، وظهرت خلالها النجمة ساندرا بولوك في زي رواد الفضاء وهي تكافح للتخلص من حزام يربطها بالمكوك قبل أن يتحطم، بالإضافة لمشاهد تظهر للمرة الأولى من داخل المكوك الفضائي قبل الحادثة، ولقاء بولوك بجورج كلوني الذي يشاركها بطولة الفيلم.

الفيلم من إخراج ألفونسو كوارون، ومن المقرر عرضه في الرابع من أكتوبر المقبل في دور العرض الأمريكية.

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