الزاحمي يتفقد سير التعليم بمجمع مدارس النهضة بالقنفذة

إبراهيم المتحمي (القنفذة)

تفقد مدير التربية والتعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، مجمع مدارس النهضة بعاجة، حيث التقى مدير المرحلة الابتدائية أحمد بن جابر اليعقوبي، ومدير المرحلة المتوسطة والثانوية عبدالرحمن سلطان العبدلي.وقام الزاحمي بجولة تفقدية على أقسام المجمع، رافقه خلالها مديرو المجمع والمشرف المنسق بالمجمع المشرف التربوي درويش سنان الزبيدي، والوكيل الفني حمزة محمد الجدعاني، ومشرف الإرشاد المشرف التربوي عقيل الشيخي، والتقى بالطلاب واستمع إلى احتياجاتهم والاطمئنان على توزيع المناهج وتوفير جميع وسائل التهيئة بالمجمع. وفي نهاية الجولة أكد الدكتور الزاحمي على ما يحظى به التعليم من الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، والمتابعة المستمرة من قبل سمو وزير التربية والتعليم.وأضاف: «ما شاهدته اليوم بمجمع مدارس النهضة شيء جميل يثلج الصدر من التنظيم في الحصص والبداية الجادة وهذا دائما ما تناشد به وزارة التربية والتعليم والحمد لله، فقد تحقق ذلك على أرض الواقع بمجمع النهضة».