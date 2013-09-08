إثيوبية تعتصم داخل حمام عائلة 4 ساعات

ماجد النفيعي (الطائف)

اعتصمت خادمة من الجنسية الأثيوبية حديثة العهد بالعمل داخل حمام منزل عائلة في محافظة الطائف عدة ساعات، وأقفلت على نفسها الباب رفضا للعمل، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة من الشرطة والدفاع المدني بعد أن تطلب الأمر كسر الباب، لإخراج الخادمة التي كانت بوضع صحي جيد.وبحسب المصادر التي تحصلت عليها «عكاظ»، فإن غرفة عمليات الأمن بمحافظة الطائف تلقت بلاغا من كفيل خادمة كانت تعمل في منزل عائلته من الجنسية الأثيوبية منذ شهر، مضيفا بأنهم تفاجأوا باعتصام الخادمة داخل الحمام بالمنزل صباح أمس الأول، وأقفلت على نفسها الباب حيث مكثت قرابة 4 ساعات، فيما رفضت الاستجابة والانصياع لطلبات العائلة بالخروج، ما جعلهم يضطرون للإبلاغ عنها خوفا من أن تتسبب في أي مكروه على صحتها.وأثناء مباشرة وحضور الشرطة لمنزل العائلة، تمسكت الخادمة ورفضت فتح باب الحمام، إلى أن تطلب الأمر مباشرة الدفاع المدني وكسر قفل الباب، حيث تم إخراجها وهي بصحة جيدة.من جانبه، أوضح لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي المكلف لشرطة محافظة الطائف النقيب سليم بن شرف الربيعي، أن مركز شرطة النزهة تلقى البلاغ حيث إن الخادمة من الجنسية الأثيوبية وتعمل بطريقة نظامية في منزل العائلة، مضيفا بأن العمل لم يناسبها ورفضت بناء على ذلك وأقفلت على نفسها داخل دورة المياه، مشيرا إلى أنه تم كسر الباب وإخراجها والعمل جار على معالجة القضية بحسب النظام.