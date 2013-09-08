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تقنية الطائف تطلق برنامج مهارات البحث عن وظيفة

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تقنية الطائف تطلق برنامج مهارات البحث عن وظيفة تقنية الطائف تطلق برنامج مهارات البحث عن وظيفة
تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، غدا برنامجا تدريبيا لمنسقي برامج التوظيف، بمكاتب شؤون الخريجين بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمملكة، على مهارات البحث عن وظيفة لخدمة خريجي الكليات والمعاهد الصناعية، الذين تدفع بهم المؤسسة في كل عام إلى سوق العمل، في مختلف التخصصات المهنية والعلمية.وقال عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم: «إن البرنامج يشارك فيه 35 منسقا لبرامج التوظيف، بمكاتب شؤون الخريجين بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمملكة، ويستمر لمدة خمسة أيام».

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