محطة وقود في عنق الزجاجة الخطرة

فايز الشراري (طبرجل)

مخيف أن يجتاحك شعور بقرب وقوع حادث تكون أنت ضحيته باصطدام سيارة عابرة بمركبتك وأنت في قلب محطة وقود.. هذا هو حال أصحاب المركبات الذين يتوقفون في إحدى محطات الوقود بمحافظة طبرجل للتزود بالوقود حيث تقع المحطة على أحد المخارج الحيوية التي تقع جانب إشارة ضوئية تشهد حركة مرورية كثيفةوعلى مدار اليوم.الموقع تغيب عنه وسائل السلامة المرورية لا حواجز ولا إرشادات أو أرصفة تنظم حركة المركبات القادمة أو الآتية ومن يريد التزود بالوقود يضطر إلى الوقوف في موقع خطر حيث تمر جانبه عشرات المركبات المسرعة ما يهدد سلامتهم وأرواحهم.. العابرون يأملون من جهات الاختصاص معالجة الوضع الخطير.