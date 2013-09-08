قبول 103 متدربات جديدات في تقنية البنات بتبوك

بديعة حسن (تبوك)

استقبلت الكلية التقنية للبنات في تبوك 103 متدربات مستجدات للفصل التدريبي الأول من العام الحالي في برنامج خاص تم إعداده من وكالة خدمات المتدربات بالكلية. كما انطلقت فعاليات حفل اللقاء الإرشادي السادس عشر على مسرح الكلية بحضور وكيلة شؤون التدريب مها القحطاني ووكيلة خدمات المتدربات منى القرني ووحدة القبول والتسجيل ومنسقة التدريب التعاوني ورئيسات الأقسام وعدد من مدربات المستوى الأول. وألقت القحطاني كلمة حثت فيها المتدربات على ضرورة تحديد أهدافهن بخطى واضحة مع الحرص على متابعة الخطة التدريبية حتى يتسنى لهن التفوق والتميز تلاها كلمة وكيلة خدمات المتدربات والتي دعت فيها المتدربات إلى الالتزام بلوائح وأنظمة الكلية لتجنب ما قد يعثر مسيرتهن التدريبية.من جانب آخر، عرضت المرشدة الطلابية ناهد البلوي عددا من اللوائح الإرشادية التي من شأنها إرشاد المتدربات إلى السياسات المتبعة في الكلية.