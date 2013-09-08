الصحة تستجيب: استشاري زائر لجراحة الأسنان في طريف

محمد الموزن (طريف)

وصل إلى مركز طب الأسنان التخصصي في محافظة طريف الاستشاري الزائر لجراحة الفم والفكين الدكتور عبدالغني العواملة في إطار برنامج الاستشاري الزائر لمدة ثلاثة أشهر. وسبق للدكتور العواملة العمل رئيسا لقسم جراحة الفم والفكين بأحد المستشفيات بالمملكة الأردنية.وأوضح مدير مركز طب الأسنان التخصصي في طريف عاطف الرويلي أن العواملة سيتولى الكشف والمعاينة لجميع حالات مرضى جراحة الفم والفكين بمدينة طريف وما حولها مع إجراء التدخلات الجراحية والعمل على رفع المستوى الفني في مركز طريف للأسنان من خلال المحاظرات والدورات التدربية. وكانت «عكاظ» نشرت تحقيقا صحفيا بتاريخ 22/5/1434هـ بعنوان (أسنان طريف بدون جراح فكين وتقويم).