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حرم أمير المدينة ترعى افتتاح معرض الفن التشكيلي

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حرم أمير المدينة ترعى افتتاح معرض الفن التشكيلي حرم أمير المدينة ترعى افتتاح معرض الفن التشكيلي

 صفاء المحضار (المدينة المنورة)

رعت حرم أمير منطقة المدينة المنورة، سمو الأميرة لولوة بنت أحمد بن مساعد السديري، البارحة، حفل افتتاح معرض الفن التشكيلي بعنوان (المدينة بريشة بناتها)، وذلك ضمن فعاليات المدينة المنورة عاصمة الثقافة الاسلامية الذي ينظمه رواق اديبات ومثقفات المدينة المنورة.وعبرت رئيسة اللجنة النسائية لفعاليات المدينة المنورة عاصمة الثقافة الاسلامية 2013 الدكتورة ميمونة الفوتاوي البارحة عن سعادتها برعاية سمو الأميرة لولوة لهذه المناسبة، قائلة: اليوم يتجدد بنا اللقاء مع رواق الاديبات هذا الرمز المتميز الفاعل وهن كوكبة من بنات المدينة المنورة اخلصن وقدمن ساعيات وباذلات وصانعات حراكا ثقافيا في المدينة المنورة الحبيبة.وتلت الافتتاح ورشة عمل بعنوان الحوار والاختلاف من وجهة نظر اسلامية للدكتورة رحاب حسن القرني ثم بعد ذلك تكريم الفائزات بالمسابقة الادبية التي نظمها الرواق في القصة القصيرة والشعر، حيث بلغ عدد المكرمات خمسا تضمنت فائزتين في مسابقة الشعر حيث فازت بالمركز الاول خديجة علي يوسف عن قصيدة (حنين النياق لشافية المشتاق) والمركز الثاني الدكتورة بهيه الحبيب الزمني عن قصيدة (تعلو المدينة على كل الديار)، بالإضافة الى مسابقة القصة القصيرة حيث حازت على المركز الاول جواهر نواف المرواني عن (كداد)، وبالمركز الثاني سارة عمر اوزترك عن قصتها (حاملة المسك)، والمركز الثالث وفاء نواف المرواني عن قصتها (حبيبتي في بؤرة النسيان).كان المعرض بمشاركة عدد كبير من فنانات ومبدعات المدينة المنورة الرائدات والواعدات وفي مقدمتهن مريم مشيخ وابتسام باجبير وعواطف المالكي وفاطمة سليهم ومنى بلال وليلى الاحمدي ومرام سمان وسحر شعاب. وأكدت رئيسة رواق اديبات ومثقفات المدينة المنورة جمال السعدي أن هذا المعرض حصيلة تعاون فني واجتماعي وثقافي حيث يسعى الرواق دائما لتحقيقه في مجتمع المدينة المنورة عن طريق استقطاب كافة المهارات والكفاءات لتستفيد منها الاجيال الصاعدة صاحبة المواهب الفنية والادبية من جميع الاعمار.

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