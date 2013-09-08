«نجلاء» في انتظار وصول القبول ومواعيد العلاج في ألمانيا

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أمس، بيانا صحفيا توضح فيه تداعيات المطالبات بعلاج المواطنة (نجلاء) التي تعمل على وظيفة إدارية بصحة المدينة المنورة من مرض السرطان.وكانت المريضة (نجلاء) المصابة بسرطان الدماغ وتعمل بوظيفة إدارية في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، قد ناشدت الخيرين في هذه البلاد بمعالجتها في أحد المستشفيات المتخصصة بعد أن فقدت الأمل بأن تتكفل وزارة الصحة بمصاريف علاجها.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقالا لأحد كتاب الصحف الإلكترونية بعنوان (كفاكم شحا يا بخلاء) الذي أشار فيه إلى معاناة المريضة وعجز وزارة الصحة عن تحمل مصاريف علاجها.وقد جاء في بيان صحة المدينة «إيماء لما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بشأن علاج المواطنة (نجلاء) وأنها لم تتلق الرعاية الطبية المطلوبة بشأن علاجها، تود الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الإيضاح، حيث تم تشخيص حالتها في مستشفيات المنطقة وتم استكمال جميع الفحوصات المطلوبة، وتم تحويلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، وصدر مؤخرا توجيه المقام السامي الكريم لعلاجها في ألمانيا وقامت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة على الفور بإرسال تقاريرها الطبية إلى الهيئة الطبية العليا التي بدورها تواصلت مع مراكز متخصصة بألمانيا وهي الآن في انتظار وصول القبول وتحديد موعد لها من أحد تلك المراكز». واختتمت مديرية الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة بيانها بالإشارة إلى أن المريضة نجلاء، هي إحدى موظفات صحة المدينة حيث تعمل موظفة إدارية وما زالت على رأس العمل ولا صحة لما تم تداوله بأنه تم إيقاف راتبها أو فصلها.الجدير بالذكر أن مقالا لأحد الكتاب في إحدى الصحف الإلكترونية ذكر فيه أن «المواطنة (نجلاء) تعاني من داء السرطان بالدماغ، وتكلفة إجراء العملية تبلغ 300 ألف ريال تقريبا»، وطالب الكاتب صحة المدينة بـ«سرعة علاجها أو تحويلها إلى أحد المستشفيات أو المركز الصحية المتقدمة.