افتتاح فرع بـ «المدينة».. وهواية الطوابع لم تتأثر بالتقنية الحديثة

رئيس الجمعية السعودية لهواة الطوابع والعملات لـ عكاظ :

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة الطوابع والعملات المهندس أسامة محمد الكردي، بأن الجمعية تعتزم فتح خمسة فروع في المدينة المنورة وحائل والخبر وأبها وخميس مشيط خلال الشهرين القادمين لدعم الاستراتيجية الموضوعة ضمن خططها القادمة، بعد أن استطاعت خلال السنتين الماضيتين من فتح فروعها في الأحساء وجيزان والرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام.وأضاف، لاحظنا بأنه ليس هنالك تأثير سلبي على هواية الطوابع والعملات من برامج التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة وما يدل على ذلك ارتفاع الكم الهائل من هواة الطوابع في جميع المعارض المقامة التي يتم من خلال عقد المسابقات وتكوين لجنة تحكيم وجوائز وميداليات، مشيرا إلى أن الشروط لهذه المسابقات يحددها الاتحاد الدولي لهواة الطوابع والتي تتضمن تصنيفات الهواية والمشاركة في المسابقات من ضمنها التصنيف التقليدي والمراسلات البريدية وتصنيفات مختلفة، ولذلك يحاول الاتحاد الدولي لهواة الطوابع حاليا أن يقنع فروعة ومشتركيه في العالم أن يضيف تصنيفا يسمى (تصنيف الطوابع الحديثة)، لافتا إلى أن الطوابع الحديثة أساسا لا تدخل حاليا ضمن المسابقات التي تعتبر المسابقات هي أساسا مهما لهذه الهواية، وتكاد الهواية في وضعها الحالي أن تهمل الطوابع الصادرة حديثا وبالتالي تأثير الطوابع الصادر حديثا على الهواية حاليا يكاد يكون منخفضا وبشدة. وأشار إلى أن الجمعية السعودية لهواة الطوابع والعملات عمرها يقترب من خمسين عاما وتمتد اهتماماتها بتنمية الهواية لدى الهاوي والمبتدئ والطفل، وأيضا تهتم بالمحترفين، وتعقد سنويا ثلاثة معارض محلية أحدهم موجه للمبتدئين والآخر لكبار الهواة والمعرض الثالث للمحترفين، وأيضا للمشاركين في المعارض الدولية التي تتطلب شروطا ومواصفات لابد أن يتدرب عليها الشخص الهاوي.وأكد على المشاركة في العديد من النشاطات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية بهدف رفع مستوى التواصل بين الأشخاص الهواة بالإضافة إلى تنمية الهواية.