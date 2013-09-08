«الأدلاء» تستقبل حجاج ماليزيا بتمور المدينة

السفير ينوه بالاستعدادات والمشاريع العملاقة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد علي مصلوخ، بحضور سفير ماليزيا لدى المملكة داتو بروفيسور سيد عمر السقاف وقنصل شؤون الحج الماليزي، أول دفعة من حجاج بيت الله الحرام القادمين من ماليزيا وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر أمس، حيث جرى استقبالهم بالورود وقدمت لهم الحلويات وتمور المدينة المنورة في جو احتفائي أبهج الحجاج.وقد أشاد السفير الماليزي داتو السقاف بجهود المملكة من استعدادات وترتيبات ومشروعات عملاقة وتوسعات كبيرة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف: لمسنا الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين للحجاج عامة وما توفره من خدمات جليلة للحجاج الماليزيين، مشيرا إلى أن هذا العطاء يتجدد ويتطور عاما بعد عام من خلال توفير البنى التحتية اللازمة والدور المناسبة والمؤسسات والهيئات المتخصصة والمتفانية في خدمة هذه الأعداد المتزايدة للحجاج.من جهته عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء في المدينة المنورة الدكتور يوسف حوالة، عن سعادته باستقبال أول فوج من حجاج ماليزيا، منوها الى أن المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة تبذل قصارى جهدها بوضع الخطط التشغيلية اللازمة التي تقر من قبل الوزارة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في خدمة الحجاج الكرام. وأضاف: نسعى جاهدين إلى أن نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا المناطة بنا وفقا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع مكاتب شؤون الحجاج بصفة العموم ومكتب شؤون الحجاج الماليزي بصفة الخصوص متمنيا للحجاج الماليزيين في المدينة النبوية الشريفة طيب الإقامة بها ولكل حجاج بيت الله الحرام الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها المؤسسة متمثلة في عناصر الخدمة الرئيسية من استقبال الحجاج في المنافذ البرية والجوية للمدينة المنورة ثم إنهاء إجراءات جوازاتهم وما يتصل بالآلية المتبعة واصطحاب الحافلات إلى مقر سكنهم بالتعاون مع مكتب إرشاد الحافلات ثم يقوم المكتب التنفيذي المختص بمتابعة الحجاج في مساكنهم مع قطاع الطوارئ والسلامة لتفقد المساكن ثم بعد ذلك تقدم عناصر الخدمة الرئيسة للحجاج الكرام وتأتي بعد ذلك مرحلة الإعداد للمغادرة إلى مكة المكرمة في موسم ما قبل الحج وإلى بلدان الحجاج ما بعد الحج، كذلك تفقد الحجاج الذين تقتضي المشيئة الإلهية أن يدخلوا مستشفيات المدينة المنورة وبالتالي متابعة حالاتهم الصحية حتى خروجهم من المستشفى فضلا عن العديد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.