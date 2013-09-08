تسمم 250 عاملا بوجبة غذاء في ينبع

استنفار المستشفيات والشركة نقلت المصابين بالباصات

أحمد الأنصاري (ينبع)

تسببت وجبة غذاء في مقر سكن إحدى الشركات بالطريق الرابط بين ينبع البحر وينبع الصناعية في تسمم جميع من تناول الطعام وبلغ عدد الحالات ما يزيد عن 250 حالة توزعت على مستشفيات ينبع العامة والخاصة. وكان هناك تطبيق لحالة الطوارئ بسبب زيادة عدد الحالات التي تم استقبالها، حيث استقبل مستشفى ينبع العام 92 حالة ومستشفى الصعيدي الخاص 80 حالة ومستشفى الأنصاري 55 حالة ومستشفى صفا ينبع 30 حالة، في حين كانت الباصات تقوم بنقل المصابين الى المستشفيات باستثناء عدد من الحالات تم نقلها بسيارات الإسعاف. وعلمت (عكاظ) ان التشخيص المبدئي لهذه الحالات عبارة عن تسمم غذائي جراء أكل طعام ملوث بالبكتيريا والميكروبات ما تسبب في الغثيان والتقيؤ والإسهال وتشنّجات البطن والجفاف والتعب والصداع، وارتفاع الحرارة لكثير منهم فور تناولهم الطعام بدقائق معدودة، وقامت الأجهزة الطبية وقتها بمحاولة إيقاف التسمم من خلال حقنهم بأمصال خاصة بمثل هذه الحالات ووضعهم تحت الملاحظة حتى تتحسن حالتهم، كما أبلغت ادارة المستشفى العام شرطة ينبع بالواقعة من أجل متابعة القضية.وقال الدكتور عبدالرحمن صعيدي مدير القطاع الصحي بينبع لـ(عكاظ): طبقنا أمس خطة الطوارئ وقامت خمسة مستشفيات بينبع باستقبال ما يزيد عن 250 شخصا وجرى تقديم الخدمات الطبية لهم وإجراء التحاليل لمعرفة نوعية الإصابة وهل هي تسمم غذائي أو غير ذلك، كما قام مستشفى ينبع العام باستقبال 92 حالة ومستشفى سمير صعيدي 80 حالة ومستشفى صفا ينبع 30 حالة ومستشفى الأنصاري 50 حالة وحالاتهم مستقرة حاليا، وما زالت الإحصائيات قابلة للزيادة كون المستشفيات بدأت في استقبال الحالات في الثالثة ظهرا.مشيراً إلى أنه سيكون هناك بيان تفصيلي يوضح فيه تشخيص الحالات والأعداد أيضا.