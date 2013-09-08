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"المصرية لإدارة الأزمات" بسيناء تطلق حملة "يلا نمحو الأمية ونقضي على البؤر الإرهابية"

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"المصرية لإدارة الأزمات" بسيناء تطلق حملة "يلا نمحو الأمية ونقضي على البؤر الإرهابية" "المصرية لإدارة الأزمات" بسيناء تطلق حملة "يلا نمحو الأمية ونقضي على البؤر الإرهابية"

كتب : أ ش أ الأحد 08-09-2013 01:10

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الموافق الثامن من شهر سبتمبر من كل عام، أطلقت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بسيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضي حملة تحت عنوان "يلا نمحو الأمية ونقضي على البؤر الإرهابية بسيناء".

وأكدت المنظمة، في بيانها بهذه المناسبة، حرصها على حقوق الإنسان فى والعالم، وأن محو الأمية إنما يشكل حقا من حقوق الإنسان.

وأعلنت المنظمة أن احتفالها بهذا اليوم تحت شعار محو الأمية والسلام الاجتماعي في سيناء؛ حيث إن الأمية وثيقة الصلة بكل صور تخلف المجتمع من فقر ومرض وارتفاع نسبة الوفيات خاصة بين الأطفال والتمسك بعادات وأفكار بالية ومظاهر الاضطراب والعنف وانخفاض مستوى الإنتاج، وأن ترك الأمية باقية في مجتمعنا جريمة اجتماعية نشترك فيها جميعا نحن المثقفون، وأن محو الأميه مسؤولية مجتمعية بهدف التكاتف والعمل المخلص لنرتقي بمجتمعنا نحو مستقبل أفضل يحمل لمصر كل خير.

وأوضحت المنظمة أن إطلاق حملة "محو الأمية يقضى على البؤر الإرهابية" ليس بهدف محو الأمية الأبجدية ومبادئ الحساب فقط .. بل يتضمن محو الأمية الأيديولوجية والدينية والثقافية والبيئية والوظيفية والحضارية خاصة أن هذه الأمية بكل صورها تزاد في المحافظات الريفية والبدوية.

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