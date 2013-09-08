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"كرييتف" تكشف عن مجموعة من سماعات الرأس

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"كرييتف" تكشف عن مجموعة من سماعات الرأس "كرييتف" تكشف عن مجموعة من سماعات الرأس

أعلنت "كرييتف تكنولوجى" عن مجموعة جديدة بالكامل من سماعات الرأس "كرييتف أورفانا" والتى تضم الطرازات "كرييتف أورفانا بلاتينيوم" و"كرييتف أورفانا جولد" و"كرييتف أورفانا لايف!2" وهى الجيل الجديد من سماعة الرأس.

وسيتم الكشف عن هذه المجموعة الجديدة من سماعات الرأس المخصصة لعشاق الصوت عالى الوضوح فى معرض "إيفا برلين" ضمن جناحها رقم 110 فى القاعة 3.2، ميسى برلين من 6 ولغاية 11 سبتمبر الجارى.

وتعتبر العلامة التجارية "أورفانا" سماعات توفر أداءً صوتياً حقيقياً وتتضمن تكنولوجيا تتيح لمستمعين اثنين ربط سماعتين لاسلكيتين تدعمان هذه التقنية، معاً بسهولة وبشكل لاسلكى مع جهاز ذكى واحد، ومشاركة الصوت فى نفس الوقت، حيث تعتبر مثالية للاستماع فى وقت واحد للتدوين الصوتى أو الكتاب الصوتى أو مشاهدة فيلم معاً خلال رحلة طويلة.

وقال ماك آو، مدير التسويق العالمى لدى شركة "كرييتف": "عندما أطلقنا مجموعة سماعات الرأس "أورفانا" لأول مرة، قمنا بالتركيز على توفير أداء صوتى رفيع مع أقل قدر من المعالجة، بحيث يمكن للمستخدمين الاستماع بالضبط إلى ما تم تسجيله بالأستوديو.

وقال إن هذا الإرث استمر فى مجموعة سماعاتنا الجديدة، إلا أننا بذلنا جهداً أكبر للاستفادة من مجموعة كاملة من التقنيات المتطورة التى ستجعل من "كرييتف أورفانا" علامة تجارية مفضلة بين عشاق الصوت عالى النقاء ومحبى التكنولوجيا.

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