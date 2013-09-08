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12478 طالبا سجلوا للشهادات المعادلة عبر التنسيق الإلكترونى

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12478 طالبا سجلوا للشهادات المعادلة عبر التنسيق الإلكترونى 12478 طالبا سجلوا للشهادات المعادلة عبر التنسيق الإلكترونى

قالت الدكتورة هبة سلام مديرة مشروعات التعليم، ومسئولة الموقع الإلكترونى للتنسيق بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن 12478 طالبا وطالبة سجلوا للشهادات المعادلة عبر الموقع الإلكترونى لتنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، قبل غلق باب التسجيل للشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وأضافت الدكتورة هبة لـ"اليوم السابع" أنه على الطلاب ترقب ظهور النتيجة عبر الموقع الإلكترونى لتنسيق القبول بالجامعات، وأنه فى حالة وجود أى استفسار أو سؤال يمكن للطلاب الاتصال من أى مكان فى العالم برقم تليفون 19468. كما أكدت أنه يمكن التواصل طوال 24 ساعة عبر صفحة الموقع الإلكترونى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية على "فيس بوك".

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