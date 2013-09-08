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مدير المدن الجامعية: ندرس وضع إقرار يعاقب الطلاب حال تظاهرهم بعنف

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مدير المدن الجامعية: ندرس وضع إقرار يعاقب الطلاب حال تظاهرهم بعنف مدير المدن الجامعية: ندرس وضع إقرار يعاقب الطلاب حال تظاهرهم بعنف

أكدت ماجدة مصلحى مدير عام المدن الجامعية، أن هناك دراسة لوضع لائحة جديدة تمثل إقرارا لكل طالب، تتضمن تعرضه لعقاب يصل إلى الفصل النهائى فى حال مشاركته فى أى نوع من الأعمال المتطرفة من شأنها تظاهرات عنيفة، أثناء الدراسة.

واستنكرت "مصلحى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أحداث العنف الأخيرة، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وحادث قسم بولاق الدكرور المجاور لمدينة الطالبات، مضيفة أنه مسموح للطلاب التعبير عن آرائهم فى إطار القانون وعدم استخدام العنف".

جاء ذلك فى تعليقها على التخوفات من استخدام الطلاب فى الحشد للتظاهرات العنيفة داخل الجامعة، وإحداث أعمال شغب، مع قرب بداية العام الدراسى.

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