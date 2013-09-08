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اليوم.. "مصر الخير" تحتفل بسفر طلاب منحة التعليم الفنى لإيطاليا

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اليوم.. "مصر الخير" تحتفل بسفر طلاب منحة التعليم الفنى لإيطاليا اليوم.. "مصر الخير" تحتفل بسفر طلاب منحة التعليم الفنى لإيطاليا

تنظم مؤسسة " الخير" اليوم الأحد، احتفالية كبرى لطلاب منحة التعليم الفنى بدولة إيطاليا، وذلك قبل سفرهم لبدء العام الدراسى الثالث من مدة المنحة التى تمتد 5 سنوات، وسيتم خلالها تكريم 22 طالبا من طلاب المنحة المتميزين، وذلك بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت حنان الريحانى، مديرة إدارة المنح الدراسية بمؤسسة مصر الخير، إن الاحتفالية ستقام بحضور كل من الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والسفير الإيطالى بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وجرجيو كلاريتسيو مدير معهد فسكالدوا بإيطاليا والمنسق العام للمنحة، والدكتور عبد الرازق عيد المستشار الثقافى المصرى بروما، والدكتور محمد حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالتعليم العالى ورئيس قطاع التعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد، مدير برامج التعليم بصندوق تطوير التعليم، ومدير معهد ديمو الفيوم للتعليم الفنى التابع لصندوق تطوير التعليم، ونخبة من رجال الأعمال، فضلا عن طلاب المنح البالغ عددهم 300 طالب وأسرهم.

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مصر 365

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