مباحث كفر الشيخ تنقذ طفلة قبل تقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ مساء أمس السبت من إنقاذ طفلة كانت ستقدم قربانًا لفتح مقبرة أثرية بمنزل بالمرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ .

وألقت القبض على كلا من ” أ.أ.ع” 41سنة و”أ.م.ح.م” 31سنة عاطل و “ر.ع.ا. 33سنة عاطل و” أ.أ.أ” 50سنة عاطل سبق اتهامه في قضيتي ضرب و”م.م.م” 43سنة عاطل و “ع.ف.ع” 45سنة عاطل قبل تنفيذ مخطتهم .

تلقى اللواء عادل النطاك مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء أمجد عبدالفتاح مدير إدارة البحث الجنائي والعميد أشرف ربيع رئيس إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي الرائد توفيق جاد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ معلومات تفيد بأن “أ.أ.ع” 41سنة موظف بالأزهر صاحب منزل بإحدى قرى مركز كفر الشيخ أقنعه أحد السحرة أن في منزله آثار وسيقدم طفلة قربانًا للوصول للمقبرة وفتحها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوجهت حمل لمنزل المتهم برئاسة الرائد توفيق جاد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ ومعاونية النقباء رامي شرف الدين و محمد قنديل وأحمد هشام وطرق النقيب محمد قنديل الباب فعندما تعرف صاحب المنزل على شخصيته حاول إغلاق الباب ولكن الحملة تمكنت من فتحة وتم إلقاء القبض على المتهمين وهم بأحد حجرات المنزل بها حفرة للتنقيب، فيما أثبتت أن أحد المشايخ أقنح صاحب المنزل بأن هناك مقبرة في منزله مليئة بالآثار ولابد من وجود طقلة ليتم ذبحها وتسيل دمائها لتفتح المقبرة، وتم الاستعانة ببقية المتهمين لحفر حفرة قطرها 2م وعمقها 7متر مستخدمين ماسورة خرسانية وبعض العروق الخشبية والأدوات “3غاطس , خرطوم مياه , كوريك ,أجنة ,جاكوش ,دلو , كمية من الحبال , 2متر كفن موتى ,وحجر منقوش عليه ” الله أكبر ” ,وكمية من مادة الرصاص,150 من جرام البانجو للتعاطي ” مقبرة، وقد بدأو الحفر منذ ثلاثة أيام والليلة هو اليوم الأخير للوصول للمقبرة ولابد من ذبح الطفلة التي لم تكن موجود وقت الضبط ولكن وجد الكفن حسب محضر الضبط.

تحرر المحضر رقم 15383جنايات مركز كفر الشيخ وجاري العرض على النيابة العامة.