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«العدالة والبناء» الليبي: حشدنا موافقة 100 نائب على سحب الثقة من الحكومة

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«العدالة والبناء» الليبي: حشدنا موافقة 100 نائب على سحب الثقة من الحكومة «العدالة والبناء» الليبي: حشدنا موافقة 100 نائب على سحب الثقة من الحكومة
قال رئيس حزب العدالة والبناء في ليبيا، محمد صوان، مساء السبت، إنه نجح في الحصول على دعم 100 من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقت) لسحب الثقة من الائتلافية التي يترأسها علي زيدان، مهددا بالانسحاب نهائيا من الحكومة. جاء ذلك على خلفية أزمة سياسية حادة اندلعت بين الحزب، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، و«زيدان» إثر زيارة أجراها الأخير للقاهرة الأسبوع الماضي، واعتبرها الحزب «مباركة» لما يصفه بـ«الانقلاب العسكري» في . وأوضح «صوان» في مؤتمر صحفي، في أحد فنادق العاصمة طرابلس أن حزبه نجح حتى الآن في الحصول على دعم 100 نائب من إجمالي عدد نواب المجلس الوطني الانتقالي البالغ عددهم 200 نائب. ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الوطني، يمكن لـ 120 نائب سحب الثقة من الحكومة إذا صوتوا لصالح ذلك القرار. كما هدد رئيس حزب العدالة والبناء بالانسحاب نهائيا من الحكومة الائتلافية في ليبيا، احتجاجًا على سياسات «زيدان» في الداخل، واجتماعه مع مسؤولين مصريين وصفهم بـ«الانقلابيين»، وخاصة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح . ولحزب البناء والتنمية 5 وزراء في حكومة زيدان التي تضم 24 حقيبة وزارئية وهي وزارات: النفط، والاقتصاد، الكهرباء، الإسكان، الشباب والرياضة. وفجرت زيارة علي زيدان إلي القاهرة ولقاءه بالقيادات المصرية هناك أزمة سياسية حادة مابين التيار الإسلامي، ورئيس الحكومة الانتقالية.

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