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“مرشح الثورة” تختار أعضاء اللجنة التنسيقية .. وتعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت القادم

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“مرشح الثورة” تختار أعضاء اللجنة التنسيقية .. وتعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت القادم “مرشح الثورة” تختار أعضاء اللجنة التنسيقية .. وتعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت القادم

عقدت حملة مرشح الثو رة اجتماعها التأسيسي اليوم بالمركز المصري للحق في الدواء، و قامت الحملة باختيار أعضاء اللجنة التسيقية لها فضلًا عن لجان العمل التي جاء على رأسها لجان الإعلام و التنظيم والعمل الجماهيري والمحافظات .

و قررت الحملة عقد موتمر صحفي يوم السبت القادم من أجل الإعلان الرسمي و إعلان خطة العمل .

وكانت اللجنة قد قررت تعيين أربعة من المتحدثين الإعلاميين هم عمرو بدر و محمود فؤاد و منى سليم و كريمة أبو النور فضلًا عن تشكيل لجنة للتواصل مع الزملاء الصحفيين .

و كانت حملة مرشح الثورة قد تأسست منذ عدة أيام بواسطة عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين واختارت حمدين صباحي مرشحًا يمثل الثورة على أن يلتزم بمدنية الدولة والانحياز للفقراء و استرجاع حقوق الشهداء، وقررت بدء العمل في محافظات خلال الأيام القادمة .

وقد حضر الاجتماع التأسيسي الأول عمروبدر ومحمود فؤاد وسوزان عبد الغني ومنة شرف الدين وربا نور الدين ومنى سليم وعبد المجيد عبد العزيز وكريمة أبو النور ومحمود السقا وعبد الفتاح بدر وهند محمود وصابر السباعي وكامل حبيب.

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