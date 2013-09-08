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السبانخ لبشرة دائمة الشَّباب والحيويَّة

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السبانخ لبشرة دائمة الشَّباب والحيويَّة السبانخ لبشرة دائمة الشَّباب والحيويَّة

تعتبر السبانخ من الأطعمة الشهيرة في إعطاء الطَّاقة والقوة اللازمة لأداء الأعمال اليوميَّة، ولكن هل تقتصر فائدة السبانخ على هذا الأمر؟
بالتأكيد لا، فقد أجمع أطباء الجلد والبشرة على أنَّ السبانخ هي ينبوع شباب وصحة بشرة المرأة، وذلك لما تحتويه من مضادات الأكسدة والمغنيزيوم والفيتامين (B)، والكثير من الألياف المفيدة لصحَّة وجمال البشرة؛ لذا، فإنَّ "سيِّدتي نت" ينصحكِ بإضافة السبانخ إلى نظامكِ الغذائيّ كوجبة هامَّة جداً لنضارة وشباب بشرتك.

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سيدتي