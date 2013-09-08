5 أنواع من مرطِّبات البشرة تجنَّبيها

عند اختيار مرطِّب للبشرة، تلجأ السيِّدات إلى وضع بعض المعايير الخاصَّة باختيار المنتج. وقد تكون هذه المعايير نصيحة من صديقة مقرّبة، أو اتباعاً لنصيحة من طبيب معيَّن، أو حتى اتباعاً لإعلان تجاريّ معيَّن. ولكن هل هذه المعايير كافية؟!

قد تحتوي بعض مرطِّبات البشرة على مكوِّنات عديدة، يختلف تأثيرها من بشرة إلى أخرى؛ فالكريم المرطِّب الخاص بصديقتكِ قد لا يكون مناسباً لكِ، والعكس صحيح، كما أنَّ المرطِّب الغالي الثمن، والذي يحتوي على عشرات المكوِّنات، قد لا يكون مفيداً لبشرتك.

فيما يلي : 5 خطوات لتتخلّصي من حب الشَّباب

لذا، فإنَّ "سيِّدتي نت" يقدِّم بين يديكِ 5 أنواع من مرطِّبات البشرة، فتجنَّبيها:

1.مرطِّبات البشرة العطريَّة

ينصح خبراء الأمراض الجلديَّة بالابتعاد عن الكريمات التي تحتوي في مكوِّناتها على الألوان المضافة والموادّ العطريَّة؛ فهذه المرطِّبات قد تسبّب لبشرتك التهيّج والجفاف، كما أنَّ المرطِّبات المضادة للبكتيريا قد تسبّب الجفاف لبشرتك، حيث تعمل على تجريد الجلد من الدُّهون الطبيعيَّة الموجودة فيه.

2.تجنُّب اللانولين لمن يُعاني من حب الشَّباب

كما يُوصي الخبراء كلّ سيِّدة تعاني حبّ الشَّباب بتجنُّب مرطِّبات الوجه المحتوية على اللانولين أو الزيوت المعدنيّة أو الشمع أو زبدة الشيا؛ لأنَّها تعمل على سدّ مسامات الوجه مسبّبةً زيادة حبّ الشَّباب، ولا بأس من استخدامها لترطيب الجسم.

3.للبشرة الجافَّة تجنَّبي ما يلي:

ولصاحبات البشرة الجافَّة تجنَّبي المرطِّبات التي تحتوي على المكوِّنات التالية: alpha-hydroxy acids glycolic acid، retinoic acid،salicylic acid. ، إذ تقوم هذه الموادّ باختراق الجلد بشكل عميق، ممّا يؤثِّر سلباً في البشرة، فيجعلها ضعيفة ورقيقة. وابتعدي كذلك عن المرطِّبات المحتوية على المكوِّنات الكحوليَّة.

4.للبشرة الحسَّاسة تجنَّبي ما يلي:

للبشرة التي تعاني من الحساسيَّة أو الحكة، قلّلي من استخدام الكريمات المحتوية على الستيرويد، إذ إنَّ استخدام الستيرويدات لفترة طويلة يجعل الجلد رقيقاً، ويؤدِّي إلى مشاكل جلديَّة أخرى.

5.للبشرة التي تعاني من التشقّقات الجلديَّة:

تجنَّبي المرطِّبات ذات المكوِّنات المحتوية على urea أو lactic acids ؛ فعلى الرُّغم من فاعليَّتها على البشرة، إلا أنَّها قد تزيد من تهيّجها.

تابعي أيضاً: