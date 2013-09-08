أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

هيفاء وهبي الأكثر اهتماماً بأظافرها وميريام فارس حياديّة!

Google+ Print
هيفاء وهبي الأكثر اهتماماً بأظافرها وميريام فارس حياديّة! هيفاء وهبي الأكثر اهتماماً بأظافرها وميريام فارس حياديّة!

كما عوّدك "سيدتي نت"، في جميع أقسامه، متابعة أبرز الأحداث، لا سيّما ما تعلّق منها بالنجوم والنجمات، عبر مختلف مواقع التواصل الأجتماعي، نعرض لك اليوم أحدث صُور النجمات التي تُظهر عنايتهنّ بأظافرهنّ.
إقرئي: "سيدتي نت" يكشف عيوب 22 نجمة عربيّة!

وبهذه المناسبة، اكتشفنا أنّ النجمة هيفاء وهبي هي من أكثر النجمات الناشطات في تصوير تصاميم أظافرها وألوانها، ويكاد لا يمضي يوم من دون أن تعرض هيفاء شكل أظافرها، ما يعني اهتمامها المتواصل ومواكبتها المستمرّة للموضة العالميّة؛ والصور خير دليل على حديثنا هذا.

وقد جاءت صور هيفاء متميّزة بالآتي: الألوان الجريئة، الموضة القويّة والرائجة، التصميم باللون الأحمر والآخر بالأسود، مع استعمال الستراس...في حين تعتبر ميريام فارس من الناشطات أيضاً في هذا المجال، لكن بدرجة أقلّ من هيفاء، إذ يقتصر اهتمامها على وضع صورة لأظافرها مرّة أسبوعيّاً.

وقد تميّزت صور ميريام بالآتي: الألون الحياديّة- الطبيعيّة، وتراوحت بين الأبيض والبيج، فيما اختارت مرّة اللون الأحمر ومرّة اللون النيليّ.

نذكر أنّ نوال الزغبي لا تصوّر تفاصيل جمالها على أنستغرام، مثلها مثل الفنانة كارول سماحة ونانسي عجرم.

أما النجمة أحلام فتهتمّ أكثر بصور المجوهرات والطعام، من دون أن يخلو الأمر من وضع صور لأظافرها، قبل ظهورها في مناسبة ما. لكنّها منذ حلقة "أنا والعسل" الأخيرة، خلال شهر رمضان، لم تضع أحلام أيّ صورة.

شاهدي الصور وأعلمينا بأظافر النجمة التي أحببتها أكثر؟

تابعينا اكثر عبر انستغرام

تابعي أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي