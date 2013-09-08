هيفاء وهبي الأكثر اهتماماً بأظافرها وميريام فارس حياديّة!

كما عوّدك "سيدتي نت"، في جميع أقسامه، متابعة أبرز الأحداث، لا سيّما ما تعلّق منها بالنجوم والنجمات، عبر مختلف مواقع التواصل الأجتماعي، نعرض لك اليوم أحدث صُور النجمات التي تُظهر عنايتهنّ بأظافرهنّ.

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وبهذه المناسبة، اكتشفنا أنّ النجمة هيفاء وهبي هي من أكثر النجمات الناشطات في تصوير تصاميم أظافرها وألوانها، ويكاد لا يمضي يوم من دون أن تعرض هيفاء شكل أظافرها، ما يعني اهتمامها المتواصل ومواكبتها المستمرّة للموضة العالميّة؛ والصور خير دليل على حديثنا هذا.

وقد جاءت صور هيفاء متميّزة بالآتي: الألوان الجريئة، الموضة القويّة والرائجة، التصميم باللون الأحمر والآخر بالأسود، مع استعمال الستراس...في حين تعتبر ميريام فارس من الناشطات أيضاً في هذا المجال، لكن بدرجة أقلّ من هيفاء، إذ يقتصر اهتمامها على وضع صورة لأظافرها مرّة أسبوعيّاً.

وقد تميّزت صور ميريام بالآتي: الألون الحياديّة- الطبيعيّة، وتراوحت بين الأبيض والبيج، فيما اختارت مرّة اللون الأحمر ومرّة اللون النيليّ.

نذكر أنّ نوال الزغبي لا تصوّر تفاصيل جمالها على أنستغرام، مثلها مثل الفنانة كارول سماحة ونانسي عجرم.

أما النجمة أحلام فتهتمّ أكثر بصور المجوهرات والطعام، من دون أن يخلو الأمر من وضع صور لأظافرها، قبل ظهورها في مناسبة ما. لكنّها منذ حلقة "أنا والعسل" الأخيرة، خلال شهر رمضان، لم تضع أحلام أيّ صورة.

شاهدي الصور وأعلمينا بأظافر النجمة التي أحببتها أكثر؟

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