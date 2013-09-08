أوباما يرسل فيديو ضحايا الكيماوى السوريين لإقناع الكونجرس بالحرب

أرسل الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، عدة فيديوهات، للكونجرس الأميركى، تظهر ضحايا الأسلحة الكيماوية فى سوريا، فى محاولة لإقناع ممثلى الشعب الأمريكى فى السماح له بتوجيه ضربة لنظام الأسد.

وتظهر الفيديوهات أطفالا ورجالا ممددين أرضاً بعد ضربهم بالسلاح الكيماوى، وتظهر عليهم علامات التسمم بالغاز، كالرغوة البيضاء التى تخرج من أنفهم وفمهم، ويبدو البعض منهم جثة هامدة فى حين يحتضر البعض الآخر حسب ما نشر على CNN والعربية نت.

وعرضت هذه الصور على مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من قبل إدارة أوباما التى أكدت للجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ أن الصور تظهر مشاهد تلت الهجمات بالأسلحة الكيماوية فى 21 أغسطس.

> وفى سياق متصل، سيجرى أوباما 6 مقابلات تلفزيونية، يوم الاثنين 9 سبتمبر، فى إطار استراتيجية تستهدف عرض مزيد من الأدلة قبل تصويت حاسم فى الكونجرس بشأن توجيه ضربات عسكرية للنظام السورى.

وأوضح البيت الأبيض أنه سيجرى تصوير المقابلات بعد ظهر يوم الاثنين وستذاع أثناء الفترات الإخبارية الخاصة بكل قناة مساء اليوم ذاته، ومن ضمن القنوات التى سيشارك مقدموها فى مقابلة الرئيس الأمريكى، "بي.بي.إس" و"سى.إن.إن" و"فوكس"، حول توجيه ضربة عسكرية للنظام السورى.