"المغارة الزرقاء" وسحر "كابري" البحري

ليس هناك أجمل من تفاعل عناصر الطبيعة، حين تُبدع لوحات طبيعيّة تخطف الأنفاس!

"سيدتي نت" يُرافقك في جولة على "المغارة الزرقاء" Grotta Azzurra التي تقع على ساحل جزيرة "كابري" في جنوب إيطاليا.

و"كابري" تعدّ "جزيرة الأحلام"، وتحفل بمناظر طبيعيّة رائعة، وهي وجهة تستقطب السيّاح من دول العالم المختلفة، حيث تقدّم لهم فرصة قضاء أمتع الأوقات على شواطئها الساحرة.وتعدّ "المغارة الزرقاء" عنواناً شهيراً فيها، حيث يبلغ طولها حوالى 60 متراً، ويصل عمقها إلى حوالى 25 متراً.وتتسلّل أشعة الشّمس إلى داخلها، من خلال تجويف تحت الماء، فيتحقّق انعكاس اللون الأزرق الذي يُنير المكان.

ويمكنك الدخول إلى هذا هذا المكان بواسطة أحد الزوارق، ولكن يترتّب عليك الاستلقاء على أرضيّة القارب، عند مدخل الكهف الذي يعلو متراً عن سطح البحر. ويُفضّل عدم زيارة المغارة خلال فترة ما بعد الظهر، تلافياً لغضب البحر!

وتستغرق هذه الرحلة بواسطة القارب حوالى 10 دقائق، وتنطلق من "مارينا جراندي" مقابل 12.50 يورو للشخص البالغ.

وتستقبل هذه المغارة زوّارها من التاسعة صباحاً وحتّى الخامسة بعد الظهر.

وبعد يوم طويل من التجوال في أرجاء الجزيرة، لا بدّ لك من الاسترخاء في جوّ هادئ في أحد أشهر فنادق الجزيرة، منها:

- Hotel Della Piccola Marin الذي يقع في منطقة Due Golfi في الجزيرة، ويضمّ مسبحاً يطلّ على البحر، بالإضافة إلى مركز للّياقة البدنيّة.وتحظى الغرف فيه بإطلالات، سواء على البحر أو الحديقة.

ـ فندق Casa Morgano المصنّف من فئة 5 نجوم، ويحظى بإطلالات بانوراميّة على البحر.

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