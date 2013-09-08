مقتل 2 وإصابة 4 فى حوادث متفرقة فى الموصل

أفادت مصادر أمنية، أن شخصين قتلا أمس السبت وأصيب 4 آخرون فى حوادث متفرقة فى مدينة الموصل 400 كم شمالى بغداد.

وأبلغت المصادر أن "الضابط فى الشرطة العراقية برتبة رائد صالح ساير مدير مركز شرطة الشواه غربى الموصل قتل ليل أمس جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من جثة تم العثور عليها وانفجرت أثناء تفقده مسرح الحادث فيما قتلت امرأة بألخطا برصاص الجيش العراقى فى شارع الزهور فى الموصل، كما أصيب مدنى بجروح فى منطقة المجموعة جراء انفجار عبوة ناسفة فى منطقة المجموعة شمالى المدينة".

وأوضحت المصادر أن "ثلاثة أشخاص بينهم جندى اصيبو بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقى فى منطقة الإصلاح الزراعى شمالى الموصل".