افتتاح محكمتي استئناف في المدينة المنورة والباحة مطلع العام المقبل

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع في مقر المجلس في الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 27-29/10/1434ه .

وقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع سائلاً المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد وشكر أعضاء المجلس وأمينه على جهودهم وإسهاماتهم المباركة في كل ما من شأنه خدمة هذه البلاد المباركة والسعي للنهوض بالمرفق العدلي القضائي لما يحقق تطلعات وآمال الجميع وعلى رأسهم القيادة الكريمة .

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان ان المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها على ضوء نظام القضاء أصدر عدداً من القرارات ؛ وفقاً للآتي:

تعديل قواعد نقل القضاة وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة

نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها:

الموافقة على تعديل القاعدة 14 من قواعد النقل لتصبح عند المفاضلة يقدم (الأقدم في الدرجة ثم الأقدم في السلك القضائي ثم الأكفأ بموجب درجات الكفاية ثم الأكبر سناً).

والموافقة على آليه تفريغ القضاة للدراسة وتمت الموافقة على افتتاح محكمة استئناف في المدينة المنورة في تاريخ7/1/1435ه وكذلك الموافقة على افتتاح محكمة استئناف الباحة في تاريخ 7/1/1435ه.

تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة وإيجاد آليه مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها.

وذكر الأمين بانه سيتم دعم عدد من الدوائر القضائية والتنفيذية بالقضاة ومنها

المحكمة العليا والجزائية المتخصصة ودعم الدوائر القضائية العاملة في المشاعر المقدسة في موسم الحج ودعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة وكذلك دعم دائرة تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية بالرياض وجدة. وأضاف بانه تم الموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ ، وكذلك صدور عدد من القرارات بتعيين بعض الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى ، والتعيين على درجة ملازم قضائي ودرجة قاضي (ج) ودرجة قاضي(ب).

وفي ختام تصريح الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل ما تم التوصل إليه من قرارات محققاً للأهداف السامية لمرفق القضاء وللتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك الله في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.