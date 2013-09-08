«الخليجي» يؤيد الإجراءات الدولية لردع النظام السوري

الرياض - «الرياض» واشنطن، فيلنيوس- أ. ف. ب

حض الرئيس الأميركي باراك أوباما مجلسي الكونغرس على دعم خطته لتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيمواية ضد شعبه، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "رد دولي واضح وقوي" ردعاً للنظام.

وجدّد أوباما في كلمته الاذاعية الأسبوعية أمس التأكيد بأن الضربة "سوف تكون محدودة في نطاقها ومدتها." وفي فيلنيوس، أكد وزراء خارجية "الأوروبي" أمس انه "لا توجد شكوك جدية في مسؤولية نظام الأسد عن استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه". ووصفوا ذلك بأنه "خرق خطير للقانون الدولي يتطلب رداً واضحاً وقوياً". وفي الرياض، أعرب مجلس التعاون الخليجي على لسان أمينه العام عبداللطيف الزياني عن قلق دول المجلس من تفاقم الأزمة السورية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بسبب تعنت النظام وممارساته الوحشية. وقال إن دول المجلس تؤيد الإجراءات الدولية التي تتخذ لردعه.