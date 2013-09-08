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انطلاق جلسات المؤتمر السعودي الدولي الأول لإدارة الأزمات والكوارث

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انطلاق جلسات المؤتمر السعودي الدولي الأول لإدارة الأزمات والكوارث انطلاق جلسات المؤتمر السعودي الدولي الأول لإدارة الأزمات والكوارث

    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- يفتتح صباح اليوم (المؤتمر السعودي الدولي الأول لإدارة الأزمات والكوارث) الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة من 2-3 ذي القعدة الحالي، الموافق 8- 9 من سبتمبر الجاري، بمبنى المؤتمرات بالحرم الجامعي.

وأكد مدير الجامعة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أن رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمؤتمر يزيده قوة وفاعلية للوصول إلى المأمول، متطلعاً أن تترك نتائجه أثراً ملموساً على الجميع.

وأشار إلى أن هذه الرعاية الكريمة تأتي في إطار حرصه الدائم -حفظه الله- على دعم ومؤازرة التعليم العالي لتحقيق أهدافه السامية في خدمة المجتمع والنهوض به علمياً وثقافياً.

وأوضح أن المملكة أولت إدارة الكوارث والأزمات عنايتها، وشجعت كل ما من شأنه الإسهام في هذا المجال وتطويره، وتأكيداً على ذلك حرصت الجامعة على تقديم إسهام فاعل يحقق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال إدارة الأزمات والكوارث ويكشف عن المستجدات فيه.

وبين أبا الخيل أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سعت إلى عقد هذا المؤتمر لإبراز الجوانب المهمة والأساليب الفعالة في التنبؤ والتخطيط والتدريب والوقاية، وبيان دور المشاركة المجتمعية ومؤسسات الدولة، والتعرف على التجارب والشراكات وما يستفاد منها من دروس تسهم في تطوير إدارة الأزمات والكوارث، من خلال ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من مختلف التخصصات ذات العلاقة بهذا المجال من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 42 باحثاً من 12 دولة من بينها المملكة، والكويت والأردن وماليزيا واليابان وباكستان ومصر والسودان ونيجيريا وألمانيا والولايات المتحدة.

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