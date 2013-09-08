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بالفيديو .. حفلة أهداف رائعة في فوز البرازيل على أستراليا بسداسية

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بالفيديو .. حفلة أهداف رائعة في فوز البرازيل على أستراليا بسداسية بالفيديو .. حفلة أهداف رائعة في فوز البرازيل على أستراليا بسداسية

تمكن البرازيلي من تحقيق فوز كبير بستة أهداف نظيفة على ضيفتها أستراليا في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت ضمن استعداداتها لكأس العالم 2014 والتي تستضيفها بلاد السامبا.

وتقدم جو للبرازيل في الدقيقة الـ8 بعد أن استغل كرة ارتدت من القائم ليضعها في مرمى مارك شوارزر قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد أن طار برجله على عرضية بيرنارد من الناحية اليمنى، وأنهى نيمار بعدها بدقيقتين حفلة أهداف الشوط الأول بعد أن انفرد بالحارس بتمريرة من راميريز ليضعها بسهولة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف راميريز الهدف الرابع بعد أن ارتقى ليقابل عرضية ماكسويل برأسه في الدقيقة 58 وأضاف باتو الهدف الخامس بطريقة رائعة بعد أن حول بيسراه عرضية نيمار داخل شباك شوارزر قبل أن ينهي لويس جوستافو الحفل بهدف هو الأروع بتسديدة قوية بيسراه سكنت شباك شوارزر الذي لم يتمكن من منع الكرة من الدخول.

وتستعد البرازيل لخوض كأس العالم والتي تأهلت إليها بصفتها مستضيفة البطولة بعد أن تمكنت من التتويج بلقب كأس القارات والتي استضافتها أيضا يونيو الماضي.

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فيديو اليوم السابع

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