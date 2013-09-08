بالفيديو .. مارسيلو يلحق برونالدو ويغيب عن قمة البرازيل والبرتغال بسبب الإصابة

لحق البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد بزميله في الفريق كرستيانو رونالدو نجم البرتغال في ركب الغائبين عن مباراة منتخبي بلادهما الودية.

وتلعب البرتغال مع البرازيل في لقاء ودي يقام في مدينة بوسطن الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.

وخرج مارسيلو من مباراة منتخب بلاده الودية أمام استراليا مصابا والدموع تنهمر من عينيه خوفا من عودة إصابته القديمة بشد في العضلة الخلفية.

وتشير العديد من التقارير أن لويس فيليبي سكولاري المدير الفني للسليساو لن يغامر بمارسيلو في لقاء البرتغال.

وفازت البرازيل بنتيجة 6-0 على استراليا.

كان رونالدو قد أعفي من المشاركة مع منتخب بلاده أمام البرازيل في العاشر من الشهر الجاري وذلك للاستراحة بعد الدور الذي لعبه في الفوز على أيرلندا الشمالية الجمعة.

وسجل رونالدو هاتريك في مرمى أيرلندا الشمالية بالمباراة التي اقيمت الجمعة وانتهت بفوز منتخب البرتغال بنتيجة (4-2)، وذلك في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.