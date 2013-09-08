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بالفيديو .. الرأس الأخضر تصعق تونس وتتأهل على حسابها

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بالفيديو .. الرأس الأخضر تصعق تونس وتتأهل على حسابها بالفيديو .. الرأس الأخضر تصعق تونس وتتأهل على حسابها

حققت الرأس الأخضر مفاجأة بالتأهل على حساب مضيفتها تونس إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014، بالفوز عليها 2-0 يوم السبت.

ودفعت تونس ثمن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لثلاث نقاط للرأس الأخضر في التصفيات معاقبة لغينيا الاستوائية، بسبب إشراك الأخيرة لمهاجم موقوف في مباراتهما.

فالقرار رفع رصيد الرأس الأخضر إلى تسع نقاط في وصافة المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن تونس المتصدر قبل مواجهة السبت على ملعب رادس.

وكان التعادل يكفي تونس للتأهل للمرحلة النهائية، إلا أن الضيوف صعقوا نسور قرطاج بهدفين ليرتقوا إلى صدارة المجموعة بـ12 نقطة.

سجل هدفي الرأس الأخضر بلاتيني في الدقيقة 28، وهيلدون راموس في الدقيقة 42.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

وتحتل الرأس الأخضر المرتبة الـ36 عالميا والسادسة إفريقيا في تصنيف الفيفا لشهر أغسطس.

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فيديو اليوم السابع

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