من دخله السنوي أكبر سمر أم إيزيل أم مهند؟

بعض المحللين الاقتصاديين يُقارنون أحياناً، من باب الخروج من الملل، دخل بعض مشاهير العالم بمداخيل الشركات الاقتصاديّة الكبرى أو المتوسّطة، حسب عائدات أرباحها السنويّة، وقد يتناولون أجور النجوم الأتراك الأعلى دخلاً سنوياً ـ على سبيل المثال ـ.

إيزيل :

يفوق دخل هذا الفنان السنويّ الـ3 ملايين دولار أمريكيّ، إذ يتقاضى كينان أميرزالي أوغلو، الشهير بإيزيل، ستة ملايين ليرة تركية، أي ما يُوازي الـثلاثة ملايين و218 ألف دولار أمريكيّ، وقد تقاضاها لقاء أعمال فنيّة مختلفة. فقد تقاضى مليوني ليرة تركية عن إعلانات مصوّرة، ومليوناً وستمائة ألف ليرة عن بطولة فيلمه "حكاية طويلة"، و60 ألف ليرة تركية أسبوعياً عن الحلقة الواحدة من مسلسله "القبضاي"، الذي يستمرّ في تصوير موسمه الثاني بنجاح منقطع النظير.

سمر:

تتفوق الممثلة التركيّة بيرين سات الشهيرة بسمر في "العشق الممنوع" على إيزيل بمليون ليرة، إذ بلغ دخلها السنويّ من التمثيل والإعلانات سبعة ملايين ليرة تركية، أي ما يوازي ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة وخمسين ألف دولار أمريكيّ. وقد تقاضت 4 ملايين ليرة عن حملة صابون وشامبو "دورو"، و65 ألف ليرة تركية عن الحلقة الأسبوعيّة من مسلسلها الجديد "الانتقام" الذي حقق نجاحاً كبيراً وعادت لتصوير موسمه الثاني قبل أيّام.

لكنّ عائدات مهنّد السنويّة، من الإعلانات والتمثيل، توازي عائدات الشركات الكبرى، فكم تبلغ؟!

وتُعدّ ـ بلا حسد ـ عائدات الممثل التركيّ كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهنّد السنويّة، من الإعلانات والتمثيل، موازية لعائدات الشركات الكبرى، إذ بلغ دخله السنويّ في عام 2013 فقط 18 مليون ليرة تركيّة، أي ما يُوازي تسعة ملايين و654 ألف دولار أمريكيّ. وقد تقاضى مبلغ أربعة ملايين ليرة بدل إعلان تلفزيونيّ خاصّ بأحد البنوك التركيّة، وتسعة ملايين ليرة تركيّة لقاء إعلانات تلفزيونيّة وفوتوغرافيّة مصوّرة لصالح علامة MAVI للجينز، و50 ألف ليرة تركيّة في الأسبوع عن موسمين من مسلسله الناجح "عودة مهند"، ما يجعله متفوقاً بعائداته على أيّ شركة كبرى، لا موازياً فقطه بل أيضاً هو أعلى النجوم الأتراك دخلاً والأعلى أجراً اليوم في الدراما والإعلانات معاً.