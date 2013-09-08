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قيادات حزب البعث الحاكم فى سوريا فى حالة "انعقاد دائم" إلى أجل غير مسمى

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قيادات حزب البعث الحاكم فى سوريا فى حالة "انعقاد دائم" إلى أجل غير مسمى قيادات حزب البعث الحاكم فى سوريا فى حالة "انعقاد دائم" إلى أجل غير مسمى

أعلنت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم أمس السبت أنها فى "حالة انعقاد دائم ابتداء من اليوم إلى أجل غير محدد" نتيجة للظروف الراهنة.

وقال التلفزيون التابع للسلطات فى خبر عاجل أورده على شاشته أن "القيادة القطرية لحزب البعث العربى الاشتراكى تؤكد أنها فى حالة انعقاد دائم ابتداء من اليوم إلى أجل غير محدد".

ويعتبر حزب البعث الحاكم بصيغة الأمر الواقع واجهة حزبية وسياسية لنظام بشار الأسد الذى ورثه عن أبيه ولا يزال النظام مستمرا منذ نحو نصف قرن رغم أنه أعلن " الحل الأمنى والعسكرى على الشعب المنتفض فى وجهه" منذ نحو 30 شهرا.

وتقول واشنطن أنها تنوى بالاشتراك مع تحالف دولى شن ضربة عسكرية ضد نظام الأسد بعد حصولها على تأكيدات باستخدامه السلاح الكيماوى ضد مدنيين فى ريف دمشق، مما أدى لمقتل نحو ألف وخمسمائة شخص وإصابة بضعة آلاف آخرين بينهم نساء وأطفال.

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