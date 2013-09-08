افتتاح مسجد آل مكتوم في دندي باسكتلندا

تحت رعاية ونفقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، إفتتح عبدالرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة مسجد آل مكتوم في دندي باسكتلندا الذي يقع بجوار كلية آل مكتوم للتعليم العالى.

حضر الافتتاح ميرزا الصايغ رئيس مجلس امناء كلية آل مكتوم للتعليم العالي والدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي و اللورد إيلدر مستشار الكلية، والدكتور حسين حلاوة أمين عام المجلس الاوروبى للافتاء والبحوث وإمام المسجد الاسلامى بدبلن اضافة الى ممثلي ومسؤولي جامعات الامارات المشاركين فى تخريج الدفعة الـ 16 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة والمشاركات فى البرنامج من طالبات جامعات الامارات وجامعة قطر وموظفات من محاكم دبي.

وتبلغ مساحة مبنى المسجد حوالي 650 مترا مربعا ويتسع لحوالى 260 مصليا ويضم 3 طوابق ..يضم الطابق الارضي قاعة للاجتماعات والمناسبات للانشطة، والطابق الاول يضم مصلى للرجال ويتسع لـ 160 مصليا والطابق الثاني يضم مصلى للنساء ويتسع لمائة مصلية.

وتشرف على المسجد هيئة آل مكتوم الخيرية فرع اسكتلندا فى حين تبلغ المساحة الاجمالية التي تشمل الارض والمبنى حوالي الف و650 مترا مربعا .

وبلغت كلفة المسجد مليونا و300 الف جنيه استرليني، وكان قد تم وضع حجر الاساس للمبنى فى يوليو 2012 وقامت بتصميمه وبنائه شركة اسكتلندية حيث روعي فى تصميم مبنى المسجد ملاءمته مع مباني المنطقة المحيطة مع مئذنة، ويعتبر بذلك المسجد الوحيد ذو مئذنه في مدينة دندي من بين ثلاثة مساجد اخرى صغيرة.

وقام المطيوعي والصايغ بقص شريط الافتتاح إيذانا بافتتاح المسجد.

وخلال مراسم الافتتاح القى الشيخ حسين حلاوة كلمة رحب فيها بالحضور موجها الشكروالتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي ومؤسس هيئة آل مكتوم الخيرية وكلية آل مكتوم للتعليم العالي على اياديه البيضاء وأعماله الخيرة الكثيرة فى اوربا مثل المركز الاسلامي بدبلن بايرلندا الذي يقدم الكثير من الخدمات ومسجد روتردام بهولندا سائلا الله عز وجل ان يجزيه خير الجزاء على مايقدمه للاسلام والمسلمين.

مشيرا الى ان مسجد آل مكتوم يتوسط عددا من المراكز الاسلامية وسهولة حركة الاتصال بينه وبين كل المسلمين فى هذا البلد.

همزة وصل

وقال ان المسجد له مكانته فى الغرب وتستفيد منه الجالية المسلمة من هذا المكان، والمسجد يشع بالعدالة والرحمة وهو همزة وصل بين حضارة الغرب وحضارة الشرق.

مشيرا الى ان مسجد آل مكتوم يقع بجوار كلية آل مكتوم للتعليم العالي الصرح الاكاديمي الذي يعكس سماحة الاسلام ..كما انه قريب من مسجد المركزالاسلامي بايرلندا ويخدم الطلبة الدارسين بالكلية والدارسين بالجامعات الاسكتلندية بالمنطقة.

كما القى ميرزا الصايغ كلمة بهذه المناسبة أشار فيها الى ان المسجد يعتبر اول مسجد لآل مكتوم فى دندي وواجهة مضيئة للحضارة والثقافة الاسلامية ومعلما للتواصل الحضاري، منوها بالتفاعل القائم بين كلية آل مكتوم والمجتمع الأسكتلندي. مشيرا الى الدور الذي سيقوم به من خلال البرامج والانشطة الثقافية والاجتماعية فى اظهار تسامح الاسلام ووسطيته.

جهود بناءة

أعرب الدكتور احمد بن هزيم عن الامتنان والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الانجازات التي يقوم بها سموه لخدمة الاسلام والمسلمين فى هذا الجزء من العالم وبناء هذه الصروح الاسلامية من مساجد ومراكز اسلامية.

واضاف ان هذه الجهود تعتبر بناءة لرفع شأن الاسلام والمسلمين وتصحيح الكثيرمن المفاهيم لدى الغرب عن الاسلام.

مشيرا الى ان بناء مسجد آل مكتوم وافتتاحه سيسهم فى التواصل الحضاري مع مختلف الديانات فى بريطانيا بشكل خاص. منوها بما سيقوم به من انشطة ثقافية واجتماعية وبرامج تعليمية تخدم المسلمين وايضا المجتمع الذي يعيشون فيه.