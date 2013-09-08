32 شريكاً "للداخلية" بملتقى البيئة في دبي

نظمت وزارة الداخلية ممثلة باللجنة العليا للتطبيقات الخضراء ملتقى "الشركاء في مجال البيئة والتطبيقات الخضراء"، بحضور 32 جهة من شركاء وزارة الداخلية، وذلك بفندق كمبينسكي في دبي.

وافتتح الملتقى العقيد فيصل سلطان الشعيبي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، نائب رئيس اللجنة العليا للتطبيقات الخضراء، مؤكداً أن هذا الملتقى يعقد في إطار سعي وزارة الداخلية لتبني أفضل الممارسات في مجال التطبيقات الخضراء والمحافظة على البيئة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة العليا للتطبيقات الخضراء إن وزارة الداخلية تعمل على تحقيق الالتزام الأمثل بالسلوكيات الصحيحة تجاه التطبيقات الخضراء، والتي ستؤدي إلى التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة في نطاق العمليات التي تقوم بها، وبذلك تكون جهة سبّاقة لأفضل الممارسات البيئية المستدامة، والقيام بجميع عملياتها بمسؤولية تتلاءم مع رؤيتها وفقاً لقوانين البيئة والصحة والسلامة المهنية.

وناقش الملتقى العديد من المواضيع أهمها: استعراض استراتيجية البيئة والتطبيقات الخضراء الخاصة بوزارة الداخلية بهدف إطلاع الشركاء على المبادرات الواردة بهذا الخصوص والتعرف على الدور والشراكة المحتملة في هذا المجال، وآلية المحافظة على البيئة والحد من التلوث تجسيداً لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة للقيام بالعديد من المهام كنشر مفاهيم وثقافة التطبيقات الخضراء على جميع قطاعات وزارة الداخلية ويضم مجموعة من الضباط ذوي الخبرة.

وفي ختام الملتقى سلم العقيد فيصل سلطان الشعيبي الشركاء الدروع التذكارية وشهادات التكريم.