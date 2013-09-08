سائقو سرفيس سخا يرفعون تعريفة الأجرة بمباركة مدير المواقف

شهدت مدينة كفر الشيخ اليوم السبت، مشادات بين سائقى السرفيس "خط سخا موقف كفر الشيخ" وبين الأهالى الراغبين فى التوجه من موقف كفر الشيخ متجهين لدوران النصر وديوان المحافظة والكليات وسخا والحمراوى والقرضا وأبو طبل لرفعهم تعريفة الأجرة من 50 قرشا لــــــ75 قرشا، ولعدم وجود بقية الجنيه فيستولون عليه.

وأكد عدد من السائقين أن عاطف الشامى مدير إدارة المواقف هو الذى صرح لهم بذلك وبناء على توجيهاته تم رفع تعريفة الأجرة.

وصرح المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ أنه لا يحق لأحد رفع تعريفة الأجرة إلا بقرار من محافظ كفر الشيخ، ونظرا لعدم زيادة السولار فلا يحق لسائق رفع تعريفة الأجرة، وفى حالة تلقيه شكوى بهذا الشأن يغرم سائق السرفيس بمبلغ 300 جنيه.

جدير بالذكر أن سائقى السرفيس يمهدون لرفع تعريفة الأجرة نظراً لقرب افتتاح المدارس والكليات يوم 21 سبتمبر الحالى، وفى حالة عدم اتخاذ المحافظة موقفا حاسما تجاه السائقين ستفرض التعريفة الجديدة على الطلاب والأهالى مما سيدفع سائقى التاكسى لرفع تعريفة الأجرة بالمثل.