أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سائقو سرفيس سخا يرفعون تعريفة الأجرة بمباركة مدير المواقف

Google+ Print
سائقو سرفيس سخا يرفعون تعريفة الأجرة بمباركة مدير المواقف سائقو سرفيس سخا يرفعون تعريفة الأجرة بمباركة مدير المواقف

شهدت مدينة كفر الشيخ اليوم السبت، مشادات بين سائقى السرفيس "خط سخا موقف كفر الشيخ" وبين الأهالى الراغبين فى التوجه من موقف كفر الشيخ متجهين لدوران النصر وديوان المحافظة والكليات وسخا والحمراوى والقرضا وأبو طبل لرفعهم تعريفة الأجرة من 50 قرشا لــــــ75 قرشا، ولعدم وجود بقية الجنيه فيستولون عليه.

وأكد عدد من السائقين أن عاطف الشامى مدير إدارة المواقف هو الذى صرح لهم بذلك وبناء على توجيهاته تم رفع تعريفة الأجرة.

وصرح المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ أنه لا يحق لأحد رفع تعريفة الأجرة إلا بقرار من محافظ كفر الشيخ، ونظرا لعدم زيادة السولار فلا يحق لسائق رفع تعريفة الأجرة، وفى حالة تلقيه شكوى بهذا الشأن يغرم سائق السرفيس بمبلغ 300 جنيه.

جدير بالذكر أن سائقى السرفيس يمهدون لرفع تعريفة الأجرة نظراً لقرب افتتاح المدارس والكليات يوم 21 سبتمبر الحالى، وفى حالة عدم اتخاذ المحافظة موقفا حاسما تجاه السائقين ستفرض التعريفة الجديدة على الطلاب والأهالى مما سيدفع سائقى التاكسى لرفع تعريفة الأجرة بالمثل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365