أمن الشرقية ينجع فى السيطرة على اشتباكات محدودة بين قريتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز فاقوس بالشرقية، مساء السبت، من السيطرة على مناوشات بين قريتى ميت العز وكفر شاويش بدائرة المركز، بسبب خلافات بين شابين من القريتين.

كان اللواء عصام جابر نائب مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من العميد محمد ناجى مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد نشوب مناوشات تطورت إلى تراشق بالحجارة بين قريتى ميت العز وكفر شاويش، بسبب خلافات بين شابين من القريتين على أولوية المرور بالـ"توك توك"، مما أدى إلى تجدد الخلافات القديمة بين القريتين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليها، حيث انتقل الرائد محمد عبد العظيم رئيس المباحث ومعاوناه النقيب محمد حيدة والنقيب محمود السعدونى، وتم السيطرة على الاشتباكات.