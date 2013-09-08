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بالصور..الأنبا باخوميوس يزور مطروح للاحتفال بذكرى تطييب الشهداء

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بالصور..الأنبا باخوميوس يزور مطروح للاحتفال بذكرى تطييب الشهداء بالصور..الأنبا باخوميوس يزور مطروح للاحتفال بذكرى تطييب الشهداء

شارك الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الاحتفال بذكرى تطييب أجساد الشهداء بكنيسة الشهيدين بمدينة مرسى مطروح فى بداية زيارته الرسمية للمحافظة، والتى تستمر لمدة 5 أيام، يشهد خلالها احتفالات عيد النيروز والمرور على عدد من الكنائس الواقعة تحت ولايته.

وألقى الأنبا عظته السنوية وقام بعمل قداس والصلاة بكنيسة الشهيدين بحضور أعداد كبيرة من أقباط مطروح، ومن المقرر قيامه غدا الأحد بزيارة كنيسة السيدة العذراء بوسط المدينة لتدشينها عقب إنهاء أعمال تطويرها من خلال تدشين المعمودية والمذبح بالكنيسة.

على جانب آخر اتخذت الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش إجراءات أمنية مشددة لتأمين الزيارة، من خلال نشرت قوات التأمين بمحيط الكنيسة، وتأمين مداخلها.

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