أعضاء الهيئة العليا لـ"النور" يصوتون إلكترونيا على المشاركة في لجنة الدستور

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إن أعضاء الهيئة العليا للحزب لم يتمكنوا من الاجتماع أمس؛ بسبب صعوبة سفرهم من عدة محافظات إلى القاهرة في ظل الظروف الحالية، وبالتالي هم يقومون بالتصويت عبر البريد الإلكتروني على أن تعلن نتيجته اليوم.

وأضاف عبد العليم، أنه لم يسافر إلى القاهرة ليحضر اجتماع المجلس الرئاسي للحزب الذي عقد أمس، بدلا من الاجتماع الذي كان من المقرر أن يشمل الأعضاء الخمسين بالهيئة العليا للحزب.

من ناحيته قال أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن المشاورات بين قيادات الحزب ما زالت مستمرة، وإن التصويت قائم عبر البريد الإلكتروني وستعلن نتيجته اليوم بعد الظهر، وأن النتائج يجري جمعها ولا يمكن إعلانها إلا بشكل رسمي اليوم.