أخبار عاجلة

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
بالصور.. اشتباك بين ''قاضي الحشيش'' وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة ''هقتلك عيالك '' -
مخاوف من انتشار الملاريا بأسوان.. والصحة: الإجراءات مشددة -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

أعضاء الهيئة العليا لـ"النور" يصوتون إلكترونيا على المشاركة في لجنة الدستور

Google+ Print
أعضاء الهيئة العليا لـ"النور" يصوتون إلكترونيا على المشاركة في لجنة الدستور أعضاء الهيئة العليا لـ"النور" يصوتون إلكترونيا على المشاركة في لجنة الدستور

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إن أعضاء الهيئة العليا للحزب لم يتمكنوا من الاجتماع أمس؛ بسبب صعوبة سفرهم من عدة محافظات إلى القاهرة في ظل الظروف الحالية، وبالتالي هم يقومون بالتصويت عبر البريد الإلكتروني على أن تعلن نتيجته اليوم.

وأضاف عبد العليم، أنه لم يسافر إلى القاهرة ليحضر اجتماع المجلس الرئاسي للحزب الذي عقد أمس، بدلا من الاجتماع الذي كان من المقرر أن يشمل الأعضاء الخمسين بالهيئة العليا للحزب.

من ناحيته قال أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن المشاورات بين قيادات الحزب ما زالت مستمرة، وإن التصويت قائم عبر البريد الإلكتروني وستعلن نتيجته اليوم بعد الظهر، وأن النتائج يجري جمعها ولا يمكن إعلانها إلا بشكل رسمي اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أبرز الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc